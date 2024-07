Kameron Saunders: Taylor Swifts witziger Tänzer macht selbst Karriere

Sein Bruder kennt Travis

Als Bühnentänzer war er für Popsängerin Lizzo - die mit der Querflöte - tätig, bevor er bei Taylor Swift andockte. Mit letzterer hat er übrigens auch eine nicht-künstlerische Verbindung. Sein Bruder spielte früher bei den Kansas Chiefs, also im selben Footballteam wie Swifts aktueller Freund, Travis Kelce.

Zuletzt hat sich Kameron Saunders mit einer besonderen Aktion bei den Konzerten der „Eras Tour“ hervorgetan. Beim Song „We are never getting back together“ hat er nämlich als einziger der Crew eine kleine „Sprechrolle“. Wenn Swift in dem Song darüber, dass sie ihren Ex nicht mehr zurücknehmen wird, bei diesen Textzeilen angekommen ist: “So he calls me up and he’s like, ‘I still love you.’ And I’m like, I'm just, I mean this is exhausting, you know? Like, we are never getting back together …”, dann antwortet Saunders keck „Like ever“- was soviel heißt wie „Sowas von nie mehr“.