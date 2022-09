Ein Kind auf der einen Seite des Erdballs, die Mutter auf der anderen. Das sind, sagen wir es vorsichtig, recht schwierige Voraussetzungen für eine gelungene Mutter-Sohn-Beziehung.

Der Bub ist sechzehn, als seine Eltern ihn 1938 fortschicken müssen. Mit einem Kindertransport schafft es Otto Tausig nach England. Er versucht, seine Eltern nachzuholen, aber dort will man nur gesunde Emigranten. Sein Vater, der ungarisch-jüdische Rechtsanwalt Aladar Tausig, leidet an einem Gehörschaden und wird abgewiesen. Franziska und Aladar Tausig gelingt die Flucht nach Schanghai. Die übrige Familie wird ermordet.

Den Vater sieht Otto nie wieder, die Mutter erst neun Jahre später. Man erkennt einander nicht. Am Bahnsteig in Wien tritt er vorsichtig an sie heran, fragt verlegen: „Entschuldigen Sie, sind Sie vielleicht meine Mutter?“

Der Schauspieler und Regisseur Otto Tausig, 1922 in Wien geboren, 2011 ebendort verstorben, stammte aus einer jüdischen Familie. Knapp entging er mit sechzehn Jahren einer Verhaftung durch die SS, ein geistesgegenwärtiger Nachbar rettete ihn, er schaffte es nach England, schlug sich als Land- und Fabriksarbeiter durch und musste 20 Monate in einem Internierungslager verbringen. Nach seiner Entlassung schloss er sich einer Theatergruppe an. Zurück in Wien, wurde Tausig Schauspieler, Regisseur und engagierte sich zeitlebens für humanitäre Projekte.