Wiener mit Hang zu Triest

Von Barbara BeerJede italienische Stadt hat ihre Via Dante Alighieri. Natürlich ist auch in Triest eine Verkehrsfläche nach dem Dichter benannt. Hier, am Rande dieser prächtigen Einkaufsstraße, steht auf Nummer eins eines der schönsten Häuser der Stadt. Mit einem der schönsten Geschäftslokale der Gegend. Einem, wie in Oberitalien viele alte, denkmalgeschützte Lokale genannt werden, „negozio storico“, was so viel wie „historisches Geschäft“ heißt. 110 Jahre lang verkaufte das Triestiner Familienunternehmen Rosini an dieser Stelle feine Damen- und Herrenschuhe aus eigener Erzeugung. Vergangenes Jahr ist mit Roberto Rosini, dem Enkel des Firmengründers Guido Rosini, der Letzte der Schuhdynastie in Pension gegangen.