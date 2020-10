Stadt der Winde: Triest

Wir Österreicher lieben diese Stadt offensichtlich. Wienerisches Idiom oder steirischer Dialekt sind auf der Piazza Unità, entlang des Canal Grande oder am Molo Audace, den Flaniermeilen Triests, nichts Ungewöhnliches. Kein Wunder, kommen Österreicher doch quasi nach Hause, wenn sie nach Triest kommen. Die alte K&K-Stadt an der Adria war früher wichtigster Handelsvorposten der Monarchie zum Süden hin. Diesen Charme von damals gibt es immer noch. Andererseits ist das Triest von heute natürlich aber vor allem Italien, also auch aufgeregt, chaotisch, ab und zu sogar ein wenig hyperventilierend. Diese katalysatorische Mischung aus alter Monarchie und moderner Extravaganza ist es, die die Stadt so besonders macht.

Stadt der Schreiber

Einer, der über Triest erschöpfend zu erzählen weiß, ist weder Österreicher noch Italiener: Veit Heinichen, deutscher Krimiautor, hat sich vor Jahren hier angesiedelt und wurde rasch zu einer Art Stadtschreiber. Seine Krimis sind weniger Storys über Verbrechen, sondern mehr Reiseführer durch die Stadt, auch Zeitzeugen politischer und sozialer Strömungen. Das Hotel Riviera & Maximilian’s, nahe Heinichens Villa betörend schön am Abbruch des Karsts im Vorörtchen Grignano gelegen, bietet seinen Gästen inzwischen sogar Touren zu den Krimi-Schauplätzen in der Stadt an – derzeit etwa zum jüngsten Heinichen-Krimi „Borderless“.

Schreibende Menschen wurden von Triest immer schon angezogen, da ist Heinichen nicht der erste. Wie in der modernen Zeit die Barcolana-Segler, so kamen früher Literaten von überall hierher. Rilke schrieb im nahen Duino seine Elegien, James Joyce begann in Triest die Arbeit am Roman-Ungetüm „Ulysses“. Goethe war da, Casanova zeitweise auch, dazu Italo Svevo, Umberto Saba und viele andere. „Man kann in Triest gar nicht nicht schreiben“, versichert Heinichen.

So lieblich die Stadt Literaten immer schon erschienen sein mag, Triest ist doch eine echte Stadt der Winde und kann sehr wohl auch anders. Zwar sind die Sommer warm, wenn aber im Herbst und Winter der eiskalte Fallwind Bora Nera vom Karst herunter fegt, wandelt sich das sanfte Triest schlagartig. Auch wenn der warme Scirocco vom Meer her umrührt, kann die weiche Stimmung schnell umschlagen. Doch das hat ebenfalls seinen Reiz: Beinahe auf morbide Weise schön kann es zum Beispiel sein, wenn die Masten der Segelboote im Yachthafen aus dem grauen Meer hinauf in den noch graueren Himmel stechen.

Trist in Triest hatte es seinerzeit auch Österreichs berühmtester Ortsansässiger, Erzherzog Maximilian, der sich im 19. Jahrhundert das weiße Märchenschlösschen Miramare ans Kap von Grignano bauen ließ: Genießen konnten er und seine Frau Charlotte es nach der Fertigstellung nämlich nicht, weil Maximilian bald darauf in Mexiko erschossen wurde. Miramare mitsamt dem Park ist heute aber fixer Sightseeing-Programmpunkt von Triest-Besuchern.