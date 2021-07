Salzburgs neuer "Jedermann": Umjubelte Neudeutung

Das Werk wird verlegt in ein mythisches Märchenreich – und das funktioniert insoferne hervorragend, als dass es die Handlung näher an den Zuschauer rückt. Nie war der „Jedermann“ in den letzten Jahren so berührend und packend.

Eidinger ist ein ganz erstaunlich junger Jedermann, Altenberger tiefgründig. Besonders geglückt ist der Abschied der Buhlschaft vom Jedermann, inszeniert als eine Art Tanz zwischen Geschlechtsakt, Rauferei und Totentanz, wie überhaupt der Abend nah an Tanz und Bewegungstheater gebaut ist.