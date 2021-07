Salzburger Festspiele: Dieser "Don Giovanni" entzieht sich einem eindeutigen Urteil

In diesem nun neutralen, von allen Heiligtümern und somit auch aller Rezeptionsgeschichte befreiten Raum entwickelt er seinen Rundgang durch die Ganglien der Protagonisten. Jede Szene ist für sich alleine gestaltet, es gibt kaum erkennbare Zusammenhänge. Und immer wieder knallt vom Schnürboden etwas auf die Bühne: ein Auto, aus dem Leporello steigt, ein Klavier, auf dem Don Giovanni spielt, ein Rollstuhl für den Komtur etc.

Don Giovanni und Leporello sehen identisch aus – ohne einander sind sie hier nicht denkbar. Vom Komtur bleibt nur eine Krücke, die von seiner Tochter betrauert wird – eine Anspielung auf den Mann mit drei Beinen, das Rätsel der Sphinx an Ödipus, wie man im Programmheft erfährt. Bei der Höllenfahrt dann wird der Komtur gar nicht mehr auftreten, also nur im Kopf des Don Giovanni existieren – muss man mögen. Und alle Protagonisten werden vom Feuer, dem Element dieser Oper, in den Abgrund gerissen, wie die Bewohner von Pompeji beim Ausbruch des Vesuvs. Ohne Begleittext würden das wohl die wenigsten verstehen. Aber will man wirklich Inszenierungen, die eine Bedienungsanleitung brauchen?