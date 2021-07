Erste Salzburger Opernpremiere: Applaus für rätselhaften „Don Giovanni“

Castelluccis Inszenierung beginnt in einer Kirche, er lässt die Heiligen und das Kreuz abräumen. Am Ende werden die Protagonisten, allen voran Don Giovanni, selbst zu Statuen. Dazwischen erzählt er eine teils faszinierende, teils langatmige, stets bildgewaltige Geschichte von der Rache der tausenden Frauen, die er in Hundertschaften auf die Bühne stellt. Das ist nicht immer Opernregie, das ist Kunst.