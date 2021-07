"Richard III." auf der Perner-Insel: Bravourritt auf dem Schaukelpferd

Und nun ging es erneut um diesen von der Macht besessen Richard, der mit den Füßen zuerst und ziemlich deformiert zur Welt kam. Regisseurin Karin Henkel begnügte sich aber nicht mit „Richard III.“, dessen letzte Worte der verzweifelte Ruf „Ein Pferd! Ein Pferd! Mein Königreich für ein Pferd!“ sind. Denn ihre Inszenierung musste aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Und so ergänzte sie den Aufstieg und Fall eines Usurpators um dessen im dritten Teil von „Heinrich VI.“ abgehandelten Jugendjahre zu „Richard the Kid & the King“.

Diese Erweiterung ist durchaus sinnstiftend. Denn Richard formuliert bereits die Krone als sein Ziel – auch wenn es noch ein paar „Stolpersteine“ zu überwinden gilt. Und zum Schluss durchsticht er König Heinrich zweimal, nachdem ihn dieser ordentlich in Rage gebracht hatte. Weil er eben ein roher, missgeformter Klumpen sei, bei dessen Geburt die Eule schrie (ein übles Zeichen!) und die Krähe Unglückszeit verkündete. Man kann also durchaus von einem raffinierten Cliffhanger sprechen.

Die Fassung von Karin Henkel zusammen mit Sybille Meier und Andreas Schwieter „nach Shakespeare“ erinnert mitunter stark an „Schlachten!“ – was kaum verwundert. Denn eingearbeitet wurden Passagen aus dem Teil „Eddy the King“. Der Text hat daher eine gewisse Schnoddrigkeit, zudem wurden viele Begriffe der Jetztzeit integriert – und somit Bezüge zur Gegenwart hergestellt. Fazit: Die Instrumente sind immer die gleichen. Es geht um Manipulation, Intrigen und Lügen. Das „Spiel“ (für Richard blutiger Ernst) kann aber nur gelingen, wenn es Karrieristen gibt – und die Zivilgesellschaft sich feige nicht zur Wehr setzt.

Auch von der Ästhetik her knüpft die Koproduktion mit dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg an „Schlachten!“ an: Wieder schuf Karin Brack das Bühnenbild. Und wieder gelang ihr eine klare „Setzung“: Über dem Spielfeld, einer schwarzen, leicht schräg gestellten Scheibe, hängen „Planeten“ – große und kleine Kugeln. Sie sind sanft in Bewegung und leuchten. Die Welt ist, was der Fall ist: eine Plattform für eine Versuchsanordnung.

Das Personal hat Henkel auf ein absolutes Minimum reduziert. Kristof Van Boven verkörpert alle Rollen des Hauses Lancaster: König Heinrich VI., dessen herrische Frau Margaretha, Prinz Edward, Lady Anne – und zum Schluss auch Richmond. Die Familie York besteht aus den drei mehr oder weniger derangierten und degenerierten Brüdern Eddy, Rich und Georgie (Ronny, der vierte, ist zu Beginn schon tot). Eingekleidet von Klaus Bruns, sind sie eine Mischung aus Struwwelpeter und Gang. Der eine, Eddy, ist nun König; aber Rich wird gleich dessen Weinflaschen mopsen: Das verschüttete Rot zeigt klar, wohin die Reise gehen wird.

Lina Beckmann brilliert von der ersten Sekunde an. Ihr bleibt kaum eine Sekunde Zeit zum Verschnaufen: Sie schmiedet ihre Pläne, sie macht sich das Publikum zum Komplizen, sie ist ein rotzfrecher Bengel, hat es faustdick hinter den Ohren. Sie ist als Richard nicht von vornherein der Krüppel, als der er beschrieben wird, also das Opfer: Sie bandagiert sich ein steifes Bein, einen lahmen Arm, und sie stopft sich einen Buckel aus.