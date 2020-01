Robert Palfrader: "Ein Blick auf meine Wampe hat ihnen gereicht"

In einem Interview haben Sie gesagt, dass Sie Religion für „die größte Gefahr für die Menschheit“ halten. Wie war es, für „Alles wird gut“ so oft in der Kirche zu stehen?

Naja, es ist ein Job. Ich habe auch schon Mörder gespielt und Mordopfer. Die Religion spielt in „Alles wird gut“ zwar eine Rolle, aber darum geht’s, glaub’ ich, gar nicht. Es geht um diesen wirklich unerschütterlichen Glauben an das Gute, der natürlich in der Form, wie das der Pfarrer Ivan durchzieht, vollkommen verrückt ist. Aber letztendlich behält er recht, weil er es schafft, bei vielen Personen in seinem Umfeld eine positive Wendung in deren Leben herbeizuführen.

Mads Mikkelsen, der ja im dänischen Original Pater Ivan spielt, hat einmal gesagt, er habe nach „Adams Äpfel“ gedacht, seine Karriere wäre vorbei, weil der Film so verrückt ist.

Es gibt schon ein paar Passagen, wo ich mir zuerst auch gedacht habe, ich muss mich verhört haben: Die Schlussszene von Gustav zum Beispiel, wo er sagt, sie fahren ins Ausland, weil dann nicht auffällt, dass das Kind behindert ist. Ich habe mich dann mit mir selbst darauf verständigt, dass dieser Wahnsinn, den der Ivan hat, immer und überall nur das Gute sehen zu können, auf die anderen übergesprungen sein muss und das dazu geführt hat, dass sie meinen, dass das Kind gar nicht behindert ist. Ich hab' mir da was basteln müssen – wenn Sie so wollen, eine Theodizee des Films – damit diese Szene für mich funktioniert, ohne, dass ich mich genieren muss. Aber sonst finde ich den Film einfach brillant. Letztendlich gibt es auch ein Happy End, sonst würde der Film auch nicht „Alles wird gut“ heißen.