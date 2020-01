Proschat Madani über "Walking on Sunshine": "Es wird turbulent"

Für Proschat Madani ist es einfach eine Weiterentwicklung. „Die Karten werden noch einmal neu gemischt. Es werden einige Figuren, die in der ersten Staffel nur am Rande vorkommen, mehr in den Mittelpunkt gerückt“, sagt die 52-jährige Schauspielerin.

Neben Proschat Madani und Robert Palfrader standen in weiteren Rollen u. a. wieder Selina Graf, Harald Windisch, Miriam Fussenegger, Tanja Raunig, Georg Rauber, Sophie Stockinger, Nicole Beutler und Natalie Alison vor der Kamera.

Sendehinweis: Die zweite Staffel von „Walking on Sunshine“ startet kommenden Montag um 20.15 Uhr auf ORF1.