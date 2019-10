Palfrader, Madani & Co drehen wieder "Walking on Sunshine"

Nicht wie es scheint

Und auch sonst werden die Protagonisten in der Fortsetzung von „Walking on Sunshine“ mit einigen Herausforderungen konfrontiert: „Die Familienverhältnisse mancher Figuren sind nicht so, wie es nach der ersten Staffel den Eindruck gehabt haben könnte“, verrät Schauspieler Robert Palfrader bei einem Setbesuch. Er gibt wieder den selbstverliebten Fernseh-Moderator Otto Czerny-Hohenburg, der sich in den neuen Folgen gar auf die Suche nach „der wirklich großen Liebe“ begeben wird.