Palfrader über ORF-Rolle: „Bin froh, dass ich ihn nicht kenne“

Viel Witz, Verbrechen und eine prominente Besetzung: Start der neuen ORF-Serie „Walking on Sunshine“ mit Robert Palfrader und Proschat Madani (20.15, ORFeins). In dieser Wetterredaktion wechseln Regen und Sonnenschein schneller, als manchem Protagonisten lieb ist: Mit einer Doppelfolge startet in ORFeins heute, Montag (20.15) die Serie „Walking on Sunshine“. In der von Show-Erfinder und Hörspiel-Autor Mischa Zickler geschriebenen ORF-Produktion geht es um menschliche wie meteorologische Hochs und Tiefs beim größten Sender des Landes – ein weites Feld, dass genussvoll beackert wird.

Der Ausgangspunkt: Proschat Madani bekommt als selbst- und machtbewusste TV-Wetter-Chefin Tilia Konstantin Ex-„Zeit im Bild“-Moderator Otto Czerny-Hohenburg ( Robert Palfrader) nach dessen alkoholbedingter Auszeit aufs Aug’ gedrückt. Der verspürt den vehementen Drang nach altem Glanz und Glorie. Was ihn nicht unbedingt sympathisch macht. „Ich bin froh, dass ich ihn nicht kenne“, meint Palfrader im KURIER-Gespräch über seine Serien-Figur. „Er ist nicht eindimensional, aber ein netter Kerl ist der keiner.“