Serien-Autor Zickler: Er lacht und weint beim Schreiben

Sie sind noch als Mastermind hinter Shows wie „ Taxi Orange“ und „Starmania“ in Erinnerung. Wie sind Sie nach den Jahren in der Unterhaltung – auch in Deutschland – auf das Schreiben verfallen?

Das war etwas, was ich schon sehr lange tun wollte und nach meiner Rückkehr aus Deutschland ist dieser Wunsch konkreter geworden. Ich habe schon früher beim Radio Hörspiele gemacht und es hat mich gereizt, auch fürs Fernsehen zu schreiben. Nun ist das Vorhaben das eine – das andere ist die richtige Kombination aus Glück und Gelegenheit, die einem gegeben wird, und für beides bin ich sehr dankbar. Es war also keine plötzliche Entscheidung.

Es ist aber doch ein weiter Weg von, zum Teil preisgekrönten, Hörspielen zu einem Tatort („Die Faust“) und weiter zur Hauptabend-Serie – das sind höchst unterschiedliche Universen.



Ö1 und ORFeins sind natürlich unterschiedlich. Doch das Verbindende ist die Lust daran, eine Geschichte zu erzählen. Das ist etwas, was ich immer hatte und was sowohl für Ö1 wie ORFeins das gleiche ist.

Wie arbeiten Sie?

Wenn ich mit anderen Autoren und Autorinnen spreche, finde ich es spannend, wie jeder seine ganz eigene Arbeitsweise hat. Ich selbst mache Lärm beim Schreiben, ich spiele die Szenen und schreibe sie sozusagen mit. Das hilft mir bei der Emotion und den Dialogen. Bei einer traurigen Szene kommen dann auch schon mal die Tränen, nicht anders ist es bei lustigen Szenen. Da ist für mich kein Unterschied, Szenen müssen sich aus der Handlung und aus den handelnden Menschen ergeben.

Die Serie ist keine Nabelschau des ORF, zeugt aber doch von einem hohen Maß an Selbstironie.



So etwas zu schreiben macht große Freude. Wetter und ORF, das ist ja auch etwas, zu dem fast alle Menschen in diesem Land eine Meinung haben. Die Fähigkeit, über sich lachen zu können, tut jedem gut, auch einem Unternehmen. Sich nicht in jedem Moment ernst zu nehmen, ist wichtig. Gleichzeitig muss man aber als Autor in diesem Prozess die Figuren ernst nehmen, die Handlung und vor allem das Publikum.