Robert Palfrader: "Ich halte Religion für die größte Gefahr für die Menschheit"

Sie treten auch mit Ihrem ersten Solo-Programm auf, das treffenderweise „Allein“ heißt. Die Kritiken nach der Premiere waren nicht berauschend ...

Ich war noch nicht so weit, bin im Text gesprungen. Die Probenzeit war zu kurz. Aber das ist nur eine Ausrede. Ich habe dann das Programm überarbeitet.

Und jetzt berichten Besucher, es sei wirklich toll.

Das freut mich sehr! Ich sage darin sehr persönliche Dinge, das ist nicht leicht, für alle.

Sie rechnen gnadenlos mit der Idee Religion und Gott ab.

Mir hat eine Religionslehrerin aus München geschrieben, ob es eine DVD von dem Programm gibt, sie würde das gerne im Unterricht einsetzen. Das empfand ich als großes Kompliment.

Nicht alle reagieren so offen, nehme ich an.

In Südtirol hat mich ein Journalist interviewt, der tief religiös war. Er sagte zu mir: Sie sind an der Theodizee gescheitert. Ich antwortete: Die Theodizee ist an mir gescheitert!

Das Wort Theodizee bedeutet: Antworten auf die Frage, warum Gott das Leid auf der Welt zulässt.

Die Kirche will mir erklären, warum es Gott trotzdem gibt – aber ich glaube das einfach nicht. Jedenfalls stand dann nichts davon im fertigen Interview.

Wie lange wollen Sie das Programm noch spielen?

Ich habe nicht vor, damit aufzuhören, dieses Stück zu spielen – denn es ist zeitlos. Stephen Hawking hat sinngemäß gesagt, Religion wird es so lange geben, so lange die Menschen Angst vor dem Sterben haben. Das wird sich in den nächsten 150 Jahren nicht ändern.

Das heißt, Sie wollen das Programm noch 150 Jahre spielen?

Ja, wenn es mir körperlich erlaubt ist ... Ich halte Religion für die größte Gefahr für die Menschheit. Alle großen Konflikte drehen sich um Religion. Oder Erdöl.