B-Girl Dora und B-Boy Lil Zoo im Interview

Red Bull BC One ist der größte und prestigeträchtigste Breaking-Bewerb der Welt. Jährlich werden unter diesem Namen auf allen Kontinenten zahlreiche sogenannte „Cypher“ ausgetragen. Das sind Meisterschaften, bei denen sich B-Boys und B-Girls für das Weltfinale qualifizieren können. In Wien gelang das zuletzt Harlekin, der sich im Volkstheater das Ticket für den „Last-Chance-Cypher“ in Mumbai (7.11.) gesichert hat. Wenn der Linzer B-Boy diesen gewinnt, was eine Sensation wäre, ist er Teil der absoluten Weltspitze, die am 9.11. in der indischen Metropole um den Titel tanzt.

An den Start gehen die 16 besten B-Boys und B-Girls der abgelaufenen Saison. Aus heimischer Sicht gibt es dabei einen großen Hoffnungsträger: Lil Zoo. Der gebürtige Marokkaner, der seit Jahren in Innsbruck lebt und trainiert, wird in Mumbai für seine Wahl-Heimat Österreich antreten. Und seinen Titel verteidigen. Denn Lil Zoo ist der amtierende Champion.

Chancen auf einen Finaleinzug hat auch Dora: Die seit Jahren in Wien lebende Ungarin kann es, wenn sie einen perfekten Tag erwischt, in Mumbai unter die 16 besten B-Girls der Welt schaffen.

KURIER hat Dora und Lil Zoo zum Interview getroffen.