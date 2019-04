Red Bull BC One: Dora und Harlekin sind die besten Breakdancer Österreichs

Am Samstag trafen im Rahmen des Red Bull BC One Camps im Volkstheater die besten B-Boys und B-Girls des Landes aufeinander, um herauszufinden, wer Österreich beim Weltfinale in Mumbai vertreten wird. Um 21.30 Uhr standen die Sieger fest: Es regnete goldenes Konfetti. Für den aus Linz stammenden B-Boy Harlekin war das zugleich ein Happy End: Musste er sich im Vorjahr noch im Finale The Wolfer geschlagen geben, setzte er sich heuer mit einer perfekten Mischung aus anspruchsvollen Tanzschritten und akrobatischen Powermoves gegen Cicov durch.

Für Harlekin, der die Crew The Only Kingz vertritt, ist es nach 2014 der zweite Sieg beim „ Red Bull BC One Cypher Austria“. Beide Finalisten beeindruckten bereits in den Vorrunden mit einer tollen Performance das Publikum und die Jury, die hochkarätig besetzt war: Lil Zoo, der amtierende Weltmeister aus Österreich, BC-One-All-Star Junior und Sarah Bee, einer der besten B-Girls der Welt, entschieden, wer der beste Breakdancer (B-Boy) bzw. die beste Breakdancerin (B-Girl) des Landes ist.

Apropos B-Girls: Zum ersten Mal wurde in der österreichischen Red-Bull-BC-One-Geschichte ein Finale ausgetragen, bei dem sich ausschließlich Frauen gegenüberstanden. Die Siegerin des Finales, das vor dem Herrenbewerb ausgetragen wurde, heißt Dora. Die 39-jährige (!!!) Wahl-Wienerin setzte sich gegen Esthalavista durch und wird damit mit Harlekin Österreich beim Weltfinale vertreten.

Hier können Sie sich die ganze Veranstaltung via On-Demand-Video ansehen.