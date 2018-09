Red Bull BC One: Lil Zoo gewinnt das Weltfinale in Zürich

"Als ich vor Jahren in Casablanca mit Breakdance angefangen habe, wurde ich ausgelacht", hat Foad Ambelj alias Lil Zoo vor einem Jahr im KURIER-Interview über seine ersten Gehversuche in der Breakdance-Szene gesagt. Am Samstag, hat es der gebürtige Marokkaner, der seit geraumer Zeit in Innsbruck lebt und trainiert, aber allen gezeigt, seine Kritiker Lügen gestraft, und sich in dem mit 4000 Zusehern restlos ausverkauften Hallenstadion in Zürich zum Red Bull BC One Champion gekürt: Im Finale der 16 weltbesten Breakdancer hat er sich gegen den US-Amerikaner Luigi, der in drei Runden niedergetanzt wurde, durchgesetzt.