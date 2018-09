BC One: The Wolfer qualifiziert sich fürs Weltfinale in Zürich

Breakdance is coming home ..., könnte man jetzt frei nach der Fußball-Hymne der Lightning Seeds anstimmen. Denn das Red Bull BC One ist nach Jahren in Metropolen wie Berlin, New York, Tokio und zuletzt Amsterdam zurück in der Schweiz, also zurück zum Ursprung - dorthin, wo alles vor 15 Jahren begann.

Und so findet zum Jubiläum das Weltfinale der besten Breakdancer am Samstag, den 29. September, im Zürcher Hallenstadion statt. Dort werden sich die 16 weltbesten B-Boys und – als Premiere in diesem Jahr – B-Girls in sogenannten Battles gegeneinander messen.

Letzte Chance genutzt

Der letzte Platz für das Finale der B-Boys wurde am Donnerstagabend ermittelt. Die "letzte Chance" konnte The Wolfer für sich beanspruchen. Der Österreicher mit marokkanischen Wurzeln, der in Innsbruck trainiert und lebt, setzte sich beim "Last Chance"-Cypher im Finale gegen den Belgier T-Rock durch, der im Halbfinale doch etwas überraschend den Japaner Shigekix aus dem Wettbewerb um das letzte Ticket im Finale geworfen hat. In The Wolfer fand der baumlange Belgier dann aber seinen Meister.