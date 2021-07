RAF Camora hat eine Erkenntnis: Der Millionär hat’s schwer

Und so wird das neue Album „Zukunft“ (welches überraschend kam, da RAF Camora schon in Musikpension war) sehr wohl an die Spitze der Charts gehen, aber weniger eindrucksvoll.

Das liegt also nicht daran, dass die neuen Songs so großartig schlechter oder auch nur anders wären als bisheriges Material. Wer auf breiten Konsens angelegten Hip-Hop an der Tuchfühlung zur Großraumdisco mit eher doch sehr geraden Raps bisher mochte, wird auch in „Zukunft“ zufrieden sein.