Die Pop-Charts sind kaputt - und jetzt?

Auch bei RAF Camora. Ö3 und die Musikwirtschaft ließen sich nun zu einer Anlassgesetzgebung hinreißen: In Zukunft werden nur noch die Top-Drei-Songs eines Albums in die Wertung aufgenommen, der Rest bleibt unberücksichtigt, berichtet der ORF. Und schon beim aktuellen Anlassfall gilt plötzlich nicht mehr, was bisher die Währung der Charts war: Wegen des großen Erfolges der Rapper sendet Ö3 am Freitag eine Chart-Sondersendung, um nur ja nicht alle neun der Raf-Camora-Songs in den Top Ten spielen zu müssen.

Das ist eigentlich eine Bankrotterklärung. Denn auch wenn einem die Musik nicht passt: Mit der Gegenreaktion entwertet man den Hip-Hop ebenso wie die letzte Glaubwürdigkeit der Charts. Diese zeigen schon lange nicht mehr an, was die Fans kaufen. Und nun auch nicht mehr das, was die Fans hören. Was bleibt? Ein willkürlicher Schlüssel, mit dem Streams gezählt werden - und eine Sicherheitsschranke, damit der Erfolg bei den Fans keine zu große Rolle spielt. Bleibt nur eine Frage: Was zählen diese Charts dann überhaupt noch?