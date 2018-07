Warum Drake die Beatles übertrumpft: Die Tücken der Charts

Aber das System hat Tücken. Wie etwa soll man Streams und Verkäufe vergleichen? Die Währungen hierfür sind höchst unterschiedlich. In den USA zählen 1.500 Streams als ein verkauftes Album. In Österreich sind es 1000 – die sich auf die Songs des Albums aufteilen. Wenn also zehn Songs eines Albums innerhalb einer Woche je 100 Mal gestreamt werden, gilt das als ein verkauftes Album. Nicht gewertet werden die zwei meistgespielten Tracks des Albums – deren Streams zählen für die Single-Charts. Wie einleuchtend dieses „englische Modell“ klingt, kann jeder für sich bewerten. In den heimischen Single-Charts sind gerade vier Hip-Hop-Songs in den Top 5, drei davon von Capital Bra. Wie weit das dem gesamten heimischen Musikgeschmack entspricht?

Gerade beim Beispiel Sheeran kann man sich sicher sein, dass er selbst am Höhepunkt seines Erfolges niemals 16 Singles zugleich am Markt in dem Ausmaße verkauft hätte, dass sie die Charts beherrscht hätten. Die Beatles hätten das vielleicht sogar wirklich geschafft. Und Drake? Der ist in den USA ein absoluter Superstar. Doch agiert er in einem Musikmarkt, den die Beatles zwar einst miterfunden haben, der aber heute nach ganz anderen Gesetzen funktioniert.