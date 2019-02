RAF Camora und Bonez MC in Wien: Heimspiel, Brudi

Aber wer ist eigentlich dieser RAF Camora? Nein, mit der Mafia in Italien hat er nichts zu tun. Das ist die Camorra. Damit ist der Bildungsauftrag auch schon wieder beendet.

RAF Camora heißt eigentlich Raphael Ragucci, ist in der französischen Schweiz (Vater Vorarlberger, Mutter Italienerin) geboren und als Pubertierender in Wien gelandet. Nicht auf der Straße, sondern in einer Wohnung im 15. Bezirk. Dort machte er seinen Weg – vom Problemkind über die Matura bis zum Idol einer Generation mit Migrationshintergrund. Heute gilt er als Andreas Gabalier des Deutschrap. Soll heißen: Er ist ein Superstar, einer der Kategorie „Ich will ein Selfie mit dir“. Ob sich Andreas Gabalier und RAF Camora bei der Verleihung des diesjährigen Amadeus Awards (25. April im Volkstheater) - beide sind in der selben Kategorie („Album des Jahres“) nominiert - über den Weg laufen, kann aus heutiger Sicht ausgeschlossen werden. Denn der selbsternannte Alpenelvis boykottiert den Bewerb seitdem er bei der Dankesrede lautstark ausgebuht wurde.

Und RAF Camora? Der 34-jährige Rapper aus Wien-Fünfhaus weiß nicht einmal, was das dieser Amadeus Award sein soll. Er hat ihn zwar bereits zweimal in der Kategorie „HipHop / R’n’B“ gewonnen, aber nie persönlich abgeholt: „Ich hab’s nicht mitbekommen, ich hab gar keine Ahnung vom Amadeus“, sagte er in einem Interview mit dem Hip-Hop-Magazin „The Message“.