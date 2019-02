Razzia nach RAF Camora-Konzert in München

Am Freitagabend standen die beiden Deutschrap-Superstars RAF Camora und Bonez MC im Rahmen der aktuellen "Palmen aus Plastik"-Tour in der ausverkauften Olympiahalle in München auf der Bühne.

Im Anschluss an die Show gab es laut Bild-Zeitung im Backstage und Tour-Bus Besuch von der Polizei. Dort fanden die Beamten laut Sprecher der Münchner Polizei Kokain und Marihuana. Insgesamt wurden über 90 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gestellt. Über 30 davon durch die Verkehrspolizei. Es gab auch vorläufige Festnahmen.

Heute, Samstag, und am Sonntag werden RAF Camora und seine Brudis in der ausverkauften Wiener Stadthalle auf der Bühne stehen. An beiden Konzertabenden werden jeweils 10.000 Besucher erwartet. Einlass ist ab 18.30 Uhr. RAF Camora und Bonez MC werden nach diversem Vorprogramm gegen 21 Uhr auf der Bühne erwartet.