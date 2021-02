RAF Camora meldet sich mit Anti-Corona-Tipps aus Quarantäne in Dubai

Wenn es darum geht, dem Lockdown in Österreich zu entfliehen, gilt etwa Dubai als Paradies. Hotels, Restaurants und auch Fitnesscenter haben dort geöffnet. Auch Rapper RAF Camora (36) wollte in dem arabischen Emirat die Zeit genießen und gleichzeitig auch an seiner Biografie "Von der Zone zum Zenit" arbeiten. Vor dem Virus war er aber auch in der prallen Sonne Dubais nicht gefeit. Via Instagram gab er bekannt, an Corona erkrankt zu sein.