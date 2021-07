"Böhmi brutzelt": Fett am Kochen mit Gangsta-Rapper

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Jan Böhmermann macht eine Kochshow, die im Grunde nach dem Prinzip von Alfred Bioleks legendärer Kochsendung „alfredissimo“ läuft, und an dem Morgen, bevor die erste Aufzeichnung von „Böhmi brutzelt“ auf der ZDF mediathek freigeschaltet wird, stirbt Alfred Biolek. Was soll man dazu sagen?

Besser nichts.

Aber der ZDF-Satiriker hat kürzlich zugegeben, sich alte Biolek-Folgen auf Youtube angesehen zu haben. „Die sind fantastisch“, sagte Böhmermann. „Schlechtes Zeichen für Gäste war immer, wenn sich Biolek räusperte und ans Waschbecken zurückzog, um Sachen zu spülen, die er gar nicht spülen musste.“

Biolek hatte „viele komische Fernsehmomente“, sagte Böhmermann.

Aber wie sieht es nun mit der Komik in „Böhmi brutzelt“ aus?

Zunächst denkt man ja, Böhmermann macht eine Kochshow, um sich über Kochshows lustig zu machen. Im Interview kündigte er an, „sehr viel mit Schweinemett“ kochen zu wollen, „sehr AfD-mäßige deutsche Volksküche. Wenig Twists.“ Das klingt eher nach doppelbödiger Verarsche.

"Why not a Kochshow?"

Zu Beginn von „Böhmi brutzelt“ (1. Sendung am 24. Juli, 19:45 Uhr, auf ZDFneo) verkündet der Satiriker ohne Umschweife sein Konzept, als ob er gleich erklären müsse, warum er sich dem drögen Genre Kochshow zuwendet: „Ich mache eine Kochshow, um alle Leute, die Kochshows lieben und alle Leute, die Kochshows hassen gleichermaßen zur Weißglut zu bringen. Und die kurze Antwort ist: Why not a Kochshow?“

Die kurze Antwort Ihres Tagebuchschreibers ist: Böhmi dürfte das tatsächlich gelingen. Denn einerseits nimmt er das mit dem Fernsehkochen total ernst. Er erklärt die Zutaten, die einzelnen Arbeitsschritte, kredenzt antialkoholische Essensbegleiter, weil er selbst keinen Alkohol trinkt.

Andererseits kocht er in der Studioküche Marke "Raumschiff Enterprise“ eben viel mit Schweinemett, Kohl, Kasseler, Würsten. Das ist nicht gerade das, was Liebhaber von Kochshows mit der Zunge schnalzen lässt.