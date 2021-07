"Bio" brachte Genuss ins Fernsehen und Boulevard mit Anstand

„Bio“ wirkte stets wie der nette, etwas schrullige Fernseh-Opi, der keine Scheu vorm „Äh“ hatte. Unvermeidlich waren seine Karteikarten, die er angeblich farblich mit seinen Sakkos abstimmte. Der Katholik erging sich aber keineswegs in zwänglerischem Spießertum, sondern erwies sich als weltläufiger Kenner der Kulturszene. Er holte die Kult-Comedytruppe Monty Python nach Deutschland. In „Bio’s Bahnhof“ zeigte er Talente wie Anke Engelke, The Police und Herman van Veen.

„Gespräche mit Leichtigkeit und Witz zu führen und dabei seinen Gästen nie zu nahe zu treten, war seine große Gabe“, sagte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. 1996 zog er mit einem allzu vornehmen „Boulevard“ Kritik auf sich. Zu Gast war Überkanzler Helmut Kohl, mit dem Biolek bei Pfälzer Wein besonders Belangloses besprach. Biolek, der zeitweise CDU-Mitglied war, wollte den privaten Kanzler zeigen.