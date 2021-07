Moderator und Talkmaster Alfred Biolek gestorben

Lange war Biolek ein fester Bestandteil der Berliner Gesellschaft. Wenn er eines seiner rauschenden Feste gab, kamen alle: der Regierende Bürgermeister, der Ex-Kanzler, der Bundespräsident. Doch dann veränderte sich sein Leben von einem Tag auf den anderen: 2010 stürzte er auf der Treppe, zog sich Kopfverletzungen zu und fiel ins Koma. Danach war sein Gedächtnis weg. Erst beim Lesen seiner Autobiografie kehrte die Erinnerung zurück.

"Keine Vorstellung, was nach dem Tod passiert“

In der Reha fiel ihm das Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse ein: „Nimm Abschied und gesunde!“ Biolek: „Mir ist klar geworden, dass ich eine neue Stufe gehen musste. Ich musste von Berlin nach Köln zurückgehen.“ Denn ihm war aufgefallen, dass er in Berlin zwar viele Bekannte hatte, seine richtigen Freunde aber überwiegend in Köln wohnen. Allen voran kümmerte sich darufhin sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie um ihn.

Angst vor dem Tod hatte Biolek nicht, und er kann auch genau sagen, warum: „Ich habe keine Vorstellung davon, was nach dem Tod passiert, aber ich bin ganz offen, und mit der Haltung werde ich auch das ertragen. Ich habe das Gefühl, ich werde den Tod genauso entspannt erleben wie alle Dinge in meinem Leben.“