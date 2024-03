Promi-Millionenshow: "Vorbereiten ist feig"

Feig

So weit, so die Rahmenbedingungen, die Robert Palfrader bereits kennt. Denn für ihn ist es seine zweite Promi-Millionenshow. Daher sei er auch nicht nervös. Außerdem sitzt er Armin Assinger gegenüber – und der sei ja ein Vollprofi. „Es könnte sein, dass er mir vielleicht hilft, wenn ich wieder mal nichts weiß“, sagt er dem KURIER kurz vor der Aufzeichnung der Show in Köln. Vorbereitet hat er sich nicht: „Vorbereiten ist feig.“ Außerdem bringe das auch nichts, denn es kommt eh meistens anders, als man denkt. „Am besten, man verzichtet am Vorabend auf Alkohol. Das habe ich beim letzten Mal nicht beachtet“, sagt er und lacht schelmisch. Damals hatte ich aber Rudi Roubinek an meiner Seite, der so viel mehr weiß als ich.“

Palfraders Stärken-Schwächen-Analyse fällt dann so aus: „Ich könnte nicht sagen, wo meine Stärken liegen, vielleicht ist es die griechische Antike oder griechische Mythologie, da könnte es sein, dass ich etwas weiß. Bei Societyfragen weiß ich gar nichts.“ Helfen könnten ihm seine Joker: Rudi Rubinek, Thomas Maurer und Florian Scheuba.