Robert Palfrader: "Soll doch ein jeder glauben, was er will!"

KURIER: Gratuliere. Sie haben einen Familienroman über mehrere Generationen auf 160 Seiten untergebracht. Andere schreiben 300 Seiten darüber, dass sie sich rasiert haben.

Robert Palfrader: Ich wollte so kompakt und unprätentiös wie möglich erzählen. Die Personen, die hier vorkommen, sind natürlich meine Vorfahren. Aber dies ist kein Tatsachenroman. Das Leben, das ich ihnen auf den Leib geschrieben habe, ist meiner Fantasie entsprungen.

Dann stimmt also die schöne Episode mit den Hundezüchtern gar nicht? Es gibt Geschichten, die stimmen. Welche, überlasse ich der Fantasie der Leserinnen und Leser. Meist ist es so: Wenn einem Passagen so absurd vorkommen, dass sie unmöglich stimmen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie stimmen.

Das echte Leben ist ja oft absurder als alles, was man sich ausdenken kann.

Es gibt Stellen, in denen ich tatsächlich reduzieren musste, weil die Wahrheit so verrückt ist, dass die Leser geglaubt hätten, ich spinne. Auch, dass am Anfang ein allwissender Erzähler in der Ich-Form berichtet, ist völlig unglaubwürdig. Woher sollte ich denn das alles über meine Familie wissen? Was meine Vorfahren gedacht oder gefühlt haben?