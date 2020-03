Prädikat Sehenswert: Die besten 5 Streaming-Tipps für diese Woche

Markovics' "Atmen": Beeindruckend stilsicher

Karl Markovics hat in seinem gefeierten Regiedebüt "Atmen" (Premiere 30. September 2011) alles richtig gemacht. Er setzt kaltem Realismus-Kino Wärme entgegen: die Hoffnung, dass man sein Leben in die Hand nehmen und es verändern kann. Markovics rückt darin ein selten gezeigtes, sehr Wienerisches Milieu sorgfältig in den Mittelpunkt seines ersten Spielfilms - man fühlt sich daher wohl in der Tristesse, die erzählt wird.

Stream direkt hier: https://kurier.vodclub.online/film/atmen/