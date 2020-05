Markovics' "Atmen": Beeindruckend stilsicher

"Die richtige Leiche im richtigen Sarg zur richtigen Zeit am richtigen Ort", beschreibt einer der alteingesessenen Leichenbestatter die Arbeit. Er wird es dem 19-jährigen Roman ( Thomas Schubert in seiner ersten Rolle), einem Freigänger aus dem Jugendgefängnis, nicht gerade leicht machen. Georg Friedrich spielt einen (unter vielen hervorragenden Bestattern) und er bindet dem jungen Mann nicht einmal die Krawatte, als der ihn darum bittet.

Roman fällt es schwer zu sprechen. Noch schwerer, sein Gegenüber anzusehen. Und wenn ihm an Anfang, in der Schlosserei, der Meister ohne Vorwarnung eine Schweißermaske übers Gesicht zieht, dann ist es für ihn am allerschwersten.

Dann brüllt er.



Bei der Bestattung geht es dem jungen Roman dann besser: Tote müssen abgeholt und transportiert werden; Särge gewaschen; Handgriffe erlernt, mit denen man eine Leiche aufhebt. Es sind diese Rituale und ihre Genauigkeit, die an diesem Film so überzeugen: wie Körperöffnungen im Gefängnis kontrolliert werden; wie das alte Saftpackerl dazu dient, in der Zelle Tee zu machen; und wie eine Tote in ihrem Bett schließlich gewaschen und angezogen wird, gehört zu zärtlichsten und ergreifendsten Szenen.



Karl Markovics hält der Kälte des österreichischen Realismus-Kinos erstaunliche Wärme entgegen: die Hoffnung, dass man sein Leben in die Hand nehmen und es verändern kann.