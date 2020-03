Verena Altenberger: "Es gibt viel Solidarität innerhalb der Branche“

Die nächsten Schritte aber müssen auf sich warten lassen: Ihr aktueller Dreh in Köln wurde wegen der Coronakrise vorerst abgebrochen, sie ist „mit einer der letzten Möglichkeiten“ nach Wien gekommen, erzählt sie dem KURIER. „Es geht mir gut, ich bin dankbar, auch und vor allem, weil es meiner Familie gut geht“, sagt sie. „Ich hatte das Glück, in den eigentlich drehschwachen Monaten Jänner und Februar schon gearbeitet und etwas verdient zu haben. Ich muss mir zum Glück gerade keine Sorgen machen, ein paar Monate kein Geld zu bekommen. Aber keiner weiß, wann die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden. Die sind nun mal derzeit nicht systemrelevant.“

Die gebürtige Salzburgerin verweist aber auf jene Kulturschaffenden, die Unterstützung brauchen. „Es ist im Moment wirklich wichtig, dass diejenigen, die es sich leisten können, andere unterstützen. Da versuche ich, meinen Beitrag zu leisten.“ Und sie habe „die ganz große Hoffnung, dass der Staat auch die seltsamen Anstellungsformen, die Schauspielerinnen und Künstlerinnen immer wieder erleben, in den Notfallspaketen berücksichtigen wird. Das ist ein Mischmasch: Einmal stelle ich eine Honorarnote, mal bin ich kurzzeitig angestellt, mal arbeite ich in Deutschland, mal in Prag, mal in Österreich. Man ist nie zwei Jahre angestellt, kann also gar kein normales Arbeitslosengeld beantragen. Und die Gagen sind auch nicht á la Hollywood, wie manche vielleicht denken. Aber ich erlebe hier viel Solidarität innerhalb der Branche, das gibt mir Hoffnung.“