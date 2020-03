Karl Markovics: Kein Platz für Routine

Ein eingeschneites Ferienhotel. Eine Leiche in einem von innen verschlossenen, Raum. Und ein Gast, der sich als Ermittler entpuppt: Karl Markovics sorgt als Kommissar Horak in dem von ihm inszenierten, ungewöhnlichen ORF-Landkrimi „Das letzte Problem“ für Spannung. Dafür – und für die Rolle eines österreichischen Journalisten in der ARD/Sky-Hochglanz-Produktion „ Babylon Berlin“ – wurde er heuer für die ROMY als beliebtester Schauspieler Serie/Reihe nominiert.

Spätestens seit „Die Fälscher“, 2008 mit dem Oscar geehrt, ist Markovics international ein Begriff. In Österreich galt er lange davor schon als herausragender Bühnen-, Film- und Fernseh-Schauspieler – und Publikumsliebling. Trotzdem kehrte er auch Erfolgsprojekten den Rücken, um nicht in Routine zu erstarren.