Bei Gerald Fleischhacker daheim ist die Kirsche rosa

Achtung, jetzt wird’s philosophisch: Ich habe die These, dass die Komödie auch nur eine Tragödie ist, die den Notausgang gefunden hat. Ich finde auch, die besten Witze und Pointen sind ganz nah am Abgrund gebaut. Wie siehst du das? Wie ernst muss das Blödeln sein?

Jössas. Nein, find’ ich nicht. Es kommt auf die Situation an. Es kann der banale Scherz oder saloppe Witz zur rechten Zeit genauso wichtig und richtig sein, wie der ernsthafte Scherz am vermeintlichen Abgrund der Existenz. Natürlich wohnt in jeder Komödie, in jedem Scherz auch das Gegenteil. Die Fallhöhe. Der unerwartete Abbieger. Der muss nicht immer todernst sein, find’ ich. Was aber stimmt: Als Kabarettist muss man sein Publikum ernst nehmen.

Du bist jemand, der oft mit relativ wenig Vorbereitung auf die Bühne geht – im Unterschied zu mir, der sich gerne detailgenau vorbereitet. Hast du Freude am Improvisieren?

Das is urgemein, und würde ich so nicht sagen (lacht). Ich geh nicht unvorbereitet auf eine Bühne. Was schon stimmt: Ich bin jemand, der auf den letzten Drücker gut schreiben und Text lernen kann. Ich weiß oft in der Früh nicht, was ich genau am Abend spiel’, aber wenn ich auf die Bühne geh’, hab ich schon eine Idee, was ich mach’. Und ja, Improvisieren kann ich gut. Das ist sicher für mich angenehm. Für Kollegen oft bissi schwierig.

Konntest du das immer schon? Oder ist das die Radio-Erfahrung?

Das weiß ich net, ob ich das immer schon „können“ hab. Mündlich war ich immer besser in der Schule. Aber ja: Radioschule, würd ich sagen.