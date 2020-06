Polnischer Autor Slawomir Mrozek ist tot

Der polnische Schriftsteller und Satiriker Slawomir Mrozek ist tot. Er starb Donnerstag früh im Alter von 83 Jahren in Nizza, teilte sein Verlag Wydawnictwo Literackie in Warschau mit. Verlagsleiterin Anna Zaremba Michalska würdigte Mrozek in einer Stellungnahme als "Intellektuellen, (moralische) Autorität und Vorbild für Generationen von Polen". Er hinterlasse eine reiche Auswahl von Werken, die nicht nur in den polnischen Literaturkanon gehörten, sondern auch zur Weltliteratur.

Der 1930 in einem galizischen Städtchen nahe Krakau geborene Mrozek war in den 1960er-Jahren erst nach Italien und später nach Frankreich emigriert. Er nahm auch aus der Ferne Anteil an den Geschehnissen in Polen und veröffentlichte unter anderem in der Exil-Literaturzeitschrift "Kultura". Zu seinen bekanntesten Werken gehört das Theaterstück "Tango" aus dem Jahr 1964, eine Abrechnung mit dem Totalitarismus. Sein Stück "Die Emigranten" wurde von Oscar-Preisträger Andrzej Wajda verfilmt. Mrozek war zuletzt im Juni bei der Aufführung seines neuen Stücks "Karneval" in Polen.