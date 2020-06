Erich Hackl erhält "Adalbert-Stifter-Preis"

Der in Steyr geborene Autor Erich Hackl erhält den diesjährigen Großen Kulturpreis des Landes Oberösterreich. Der mit 11.000 Euro dotierte " Adalbert-Stifter-Preis" wird 59-jährigen am 15. November von Landeshauptmann Josef Pühringer (V) überreicht, wie das Land am Donnerstag in einer Presseaussendung bekannt gab.

Erich Hackl ging nach einem Studium der Germanistik und Hispanistik in Salzburg, Salamanca und Malaga vorübergehend nach Spanien. Von 1977 bis 1979 war er als Universitätslektor in Madrid tätig, dann war er zuerst Lehrer für Deutsch und Spanisch in Wien, bevor er von 1981 bis 1990 am Institut für Romanistik der Universität Wien tätig war. Seit 1983 ist er freier Schriftsteller und lebt in Wien, hat aber zahlreiche Reisen in verschiedene Länder Lateinamerikas absolviert. Er ist ein Erzähler, Roman- und Drehbuchautor sowie ein Übersetzer iberischer und iberoamerikanischer Literatur. Er wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 1994 mit dem oberösterreichischen Landeskulturpreis.

Heuer erhalten die mit je 7.500 Euro dotierten Landeskulturpreise in den Kategorien Bildende Kunst Johann Jascha aus Linz, Interdisziplinäre Kunstformen Andreas Strauss aus Ottensheim, Literatur Walter Kohl aus Eidenberg sowie Sozial- und Wirtschaftswissenschaft Universitätsprofessor Rudolf Winter-Ebmer aus Linz. Zudem werden weitere 13 Künstler und Forscher mit einer Talentförderungsprämie von je 4.500 Euro ausgezeichnet. Der "Große Landespreis für Kunst im Interkulturellen Dialog" geht an Werner Puntigam, Linz. Der Verein ADA – Alternative Solidarität und Theater Phönix erhalten den "Kleinen Landespreis für Kunst im Interkulturellen Dialog".