Pianist Rudolf Buchbinder: "Das Publikum ist ausgehungert"

Doch wie wird es nach Corona in der Klassik weitergehen? „Wir müssen wohl lernen, mit dem Virus zu leben und wir werden viel improvisieren müssen. Für viele Veranstalter und auch für die Agenturen wird es schmerzhaft, weil sicher nicht alle diese Krise überstehen werden. Die freischaffenden Künstler haben es im Moment leider ohnehin extrem schwer. Auch das Publikum wird wohl bewusster auswählen, was oder wen es hören oder sehen will. Vielleicht kommen dann aber manche Kollegen drauf, dass Showeffekte allein nicht ausreichen. Das war das einzig Positive in der Phase de Lockdowns. Wir hatten die Zeit, uns auf die wahren Werte zu besinnen. Ich persönlich habe menschlich sehr viel gelernt.“

Stichwort gelernt: Welche Lehren sollte man aus der Corona–Krise ziehen? „Ich kann da nur an die Eigenverantwortung des Menschen appellieren. Idioten wird es leider immer geben, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wenn wir Verantwortung für uns selbst und für unsere Mitmenschen übernehmen, haben wir die Chance, wieder in die Normalität zurückzukehren. Ich etwa plane in Grafenegg 2021 ein ganz normales Festival, auch mit internationalen Orchestern. Die Besten der Besten werden kommen.“