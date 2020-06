Musikfestival Grafenegg: Netrebko, Kaufmann, Beczala singen am Wolkenturm

Soll heißen: Aufgrund ungewisser Reisebeschränkungen werden heuer ausschließlich heimische Orchester zu erleben sein. Immerhin sind das die Wiener Philharmoniker, die Wiener Symphoniker, das ORF Radio-Symphonieorchester sowie das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Wobei jeder dieser Klangkörper an einem der vier Festival-Wochenenden den sprichwörtlichen Ton angibt. Und das mit hochkarätigen Solisten.

Rudolf Buchbinder selbst wird gleich an fünf Abenden mit Werken von Beethoven und Gershwin am Wolkenturm zu erleben sein und dabei auch die Eröffnung am 14. August mit Geiger Emmanuel Tjeknavorian sowie Cellistin Harriet Krijgh bestreiten. Nur einen Tag später spielt die Pianistin Alice Sara Ott mit dem Tonkünstler-Orchester. Am 16. August gibt Startenor Jonas Kaufmann (mit Pianist Helmut Deutsch) einen Liederabend.

Doch Kaufmann ist längst nicht der einzige Weltstar, mit dem Buchbinder in den vergangenen 14 Tagen intensiv telefoniert hat. Auch Ausnahmetenor Piotr Beczala kommt für einen Arienabend (20. 8.); Camilla Nylund ist mit dem RSO am Tag darauf zu erleben. Julian Rachlin widmet sich auch als Dirigent Beethoven; Buchbinder spielt mit Solisten der Wiener Philharmoniker.

Das dritte Wochenende steht neben den Tonkünstlern im Zeichen der Symphoniker, die mit Manfred Honeck, Philippe Jordan und Speranza Scappucci am Pult ihr Grafenegg-Debüt geben. Solisten beim zuletzt genannten Konzert sind Anna Netrebko und Yusif Eyvazov.

Das Festival-Finale bestreiten die Wiener Philharmoniker mit drei Konzerten und Dirigenten wie Gustavo Dudamel und Franz Welser-Möst. Buchbinder leitet das Orchester (Beethoven) zum Ausklang vom Klavier aus.