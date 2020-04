Pianist Buchbinder: "Die Künstler sind in Nullarbeit“

Doch wie kommentiert der Künstler den absoluten Stillstand des kulturellen und sozialen Lebens? „Es ist eine sehr schwere Zeit für uns alle. Was die Kultur betrifft, so wird das für viele Institutionen problematisch. Da kämpfen weltweit alle ums Überleben. Am schlimmsten sind die Musiker betroffen, die nicht fix in einem großen Orchester sind, sondern projektbezogen engagiert werden. Sie trifft es am härtesten, weil sie gar keine Gagen bekommen.“

Buchbinder weiter: „Aber auch die Künstleragenturen verlieren ihre Provisionen. Die großen und kleinen Veranstalter ebenso. Und was ist mit den vielen Arbeitern vor und hinter der Bühne? Niemand von uns ist angestellt. Wir sind nicht in Kurzarbeit, wir sind alle in Nullarbeit. Für viele ist das ein existenzbedrohender Zustand.“