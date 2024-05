Regisseur Paulus Manker: "Es war die nackte Hölle für uns"

KURIER: Sie gelten als nicht einfach, höflich formuliert. Warum ecken Sie immer an?

Paulus Manker: Es war schon in der Schule so. In der Volksschule ist es noch gegangen, ab der Mittelschule wurde es entsetzlich. Ich hatte Schulverbot in ganz Österreich, meine Eltern haben furchtbar gelitten. In der Maturaschule Roland war es dann sehr schön, weil man wie ein erwachsener Mensch behandelt wurde. Da habe ich in Rekordzeit maturiert.