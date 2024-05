Paulus Manker und die verschwundene Million: Prozess nach "Alma"-Spektakel

Paulus Manker scheint rein gar nichts unangenehm zu sein. Seinen Gegenspieler, den wohlhabenden Immobilieninvestor Christian Zeller am Eingang zum Gerichtssaal wegen seines Modegeschmacks zu hänseln, gilt wohl nicht als die feine englische Art. Manker ist auch weniger als Sir, sondern viel mehr als das Enfant terrible der Kulturszene bekannt.

Zuletzt machte der streitbare Regisseur mehr Schlagzeilen durch Gerichtsprozesse als mit seinen gefeierten Inszenierungen. So wie am Mittwoch. Obwohl nur Zeugen im Strafprozess, waren Manker und Zeller die Hauptdarsteller am Bezirksgericht Neunkirchen.