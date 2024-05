Über 80 Einwände: Widerstand gegen Hotelprojekt am Semmering

Dafür ist aber zuvor eine Umwidmung der Flächen von "Grünland Park“ auf “Bauland Sondergebiet Fremdenverkehr“ notwendig. Im örtlichen Entwicklungskonzept ist das Areal bereits seit Jahren dafür vorgesehen, bestätigt Bürgermeister Doppelreiter. Den Kritikern schmeckt das aber nicht. Sie bekritteln unter anderem die "Verschandelung der Region“. Zubauten würden die ungetrübte Aussicht stören und nicht zum Bild der historischen Monumentalbauten passen. "Bevor man großartig dazu baut, sollte man lieber das bestehende Hotel sanieren und nicht neue Bettentrakte in die grüne Wiese stellen“, so die Kritiker.

Die Anrainer machen gegen die Umbaupläne von Südbahnhotel-Chef Christian Zeller mobil. Er will nicht nur das alte Gebäude restaurieren, sondern mit einem neuen Hoteltrakt (100 Betten) samt Tiefgarage, zwei Villen sowie einem Wellnessbereich an die Glanzzeiten des legendären Grandhotels anschließen.

Manker hat eine Rechnung offen

Einer von ihnen ist Paulus Manker. Der Wiener Theatermacher wohnt zwar nicht am Semmering, hat nach seinem unsanften Rauswurf samt Zwangsräumung nach seinem Kultklassiker "Alma" im Südbahnhotel mit Christian Zeller anscheinend noch eine Rechnung offen. Denn auch Manker macht gegen die Umwidmung mobil. "Wenn das in die Tat umgesetzt wird, ist der kostbare Kern am Semmering auf immer zerstört“, so der Tenor.