Tourismusregion Semmering wird von Hoteliers wachgeküsst

Dass die gute alte Sommerfrische wieder „en vogue“ ist, haben auch die Designer und Hoteliers Michael Niederer und Andreas Wessely erkannt. Mit der Villa Antoinette haben sie vor Jahren ein schmuckes Chalet zu einem Hideaway-Juwel am Semmering umgebaut. Das ist aber noch lange nicht alles. In St. Corona am Wechsel wurde in ihrem schrillen Designhotel Fernblick am Dienstag ein moderner Wellnessbereich in Betrieb genommen.