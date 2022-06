High Noon am Semmering: Südbahnhotel gegen Panhans

Höhepunkte sind ein Stationentheater über 140 Jahre Südbahnhotel am 16. und 17. Juli, ein Gustav-Mahler-Mini-Festival am 27. und 28. August, „Die Entführung aus dem Serail“ von Mozart als Produktion der Sommerakademie der Wiener Philharmoniker am 16. und 18. September sowie die Uraufführung „Operette auf Zimmer 12“ des Opernstudios der Volksoper von 26. bis 29. Oktober inklusive Menü. Auch Schauspieler der Burg sind zu Gast – bei der Alpe-Adria-Reise „Culinaire L’Evrope“ mit „Gastrosoph“ Loize Wieser. Das heißt: Schlafen kann man im Südbahnhotel erst ab 2025, essen aber schon ab Juli. Für einen vollen Tag Programm wird man aber schon einiges ausgeben müssen: Die Veranstaltungen mit Dinner kommen auf 113 bis 135 Euro.

Infos und Karten: suedbahnhotel-kultur.at