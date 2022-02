Festspiele Reichenau: Maria Happel lädt zum Freundestreffen

Die Festspiele Reichenau starten am 2. Juli mit Anton Tschechows "Die Möwe" - in einer Inszenierung von Torsten Fischer. In seiner Regie spielte Happel mit 23 Jahren in Bremen die Edith Piaf. Gegenüber der Zeitschrift "Bühne" erzählt sie: "Wie der Zufall es will, hat meine Tochter ebenfalls mit 23 jetzt in seiner 'Dreigroschenoper' die Lucy gegeben. Wir haben uns dadurch wiedergefunden und spielen neben alten Hasen wie Sandra Wervik mit Absolventen vom Reinhardt Seminar." Happel leitet bekanntlich das Max-Reinhardt-Seminar. Die weiteren "alten Hasen" sind Claudius von Stolzmann und Martin Schwab.

Tags darauf, am 3. Juli, folgt Frank Wedekinds "Frühlingserwachen" in der Regie von Christian Merkel: "Ihn habe ich zufällig in Deutschland getroffen", erklärt Happel. "Die Jungen kommen aus dem Reinhardt-Seminar, die Alten spielen die Lehrer und Eltern." Das wären Stefanie Dvorak, Babett Arens, Martin Schwab und Paul Matic.