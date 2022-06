Kultur.Sommer.Semmering: Pavillon mit Panoramablick

„Ich bin so frech und behaupte, dass die Leute die Corona-Schließungen zum Anlass genommen haben, ihre Abos zurückzugeben. Was sie eh schon längst tun wollten, weil ihnen vieles, was ihnen angeboten wird, nicht mehr gefällt. Gleichzeitig hat jeder weniger Geld.“

Die Frage sei jetzt: Wer bietet etwas an, was das Publikum wirklich sehen will?

„Ich sehe in der Kultur eine große Arroganz, dass manche Intendanten sagen: ,Wir zeigen, was den Leuten zu gefallen hat.’ Und das funktioniert nicht. Da kommt jetzt die Retourkutsche. Ich glaube, dass wir am Semmering eine große Chance haben, dem Publikum etwas anzubieten, was es auch sehen will.“