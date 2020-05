Paulus Manker: "Es bringt ja nichts, hysterisch zu werden"

Sie sind mit Sack und Pack in die alte Remise der Badner Bahn übersiedelt. Da Sie für Ihre Theaterabende Tonnen an Materialien zusammengetragen haben, war das wohl eine Herkulesaufgabe?

Ja, sie hat viele Wochen gedauert. Es hatte sich dort so maßlos viel Dekoration angesammelt, dass alles gar nicht in der Remise unterzubringen war. Ich habe aber parallel zu Wien ein Gastspiel in Berlin auf die Beine gestellt, in der sogenannten „Belgienhalle“ in Spandau, die der „ Serbenhalle“ sehr ähnlich ist, sie ist nur dreimal so groß. Ohne Witz. Und bekanntlich hat der Erste Weltkrieg ja mit einem Überfall Deutschlands auf Belgien begonnen. Ob „ Serbien“, ob „ Belgien“ – der historische Bezug bleibt.

Es gibt bei Kraus ja etliche Szenen, die in Berlin spielen.

Genau. Die sind bisher etwas zu kurz gekommen. Das holen wir jetzt nach. Wir haben Berlin auch schon komplett aufgebaut. Wir wollten bereits im August spielen, Corona ist uns leider dazwischengekommen. Wir sind am 15. März gerade noch aus Berlin rausgekommen, bevor die Reisebeschränkungen in Kraft traten. Wir haben Berlin also in den Mai 2021 verschoben. Das wird ein Knaller!

Ist Ihnen der Abschied von der „ Serbenhalle“ schwer gefallen? Sie waren anfangs ja so euphorisch ...

Schwer? Ich war froh, dieses miese, ignorante Kaff verlassen zu können. Man hat uns dort so schofel behandelt, so feindlich, dass mir das Kotzen kommt, wenn ich den Namen „Wr. Neustadt“ nur höre. Unser Oberfeind war der Bürgermeister, der uns zuletzt noch viel Geld abknöpfen wollte, weil wir in „seiner“ Stadt fünf Jahre lang sehr erfolgreich gespielt haben. Die einzige überregionale Aufmerksamkeit, die Wiener Neustadt in den letzten Jahrzehnten – abgesehen von uns – hatte, war die Liederbuchaffäre: „Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million!“ Gratuliere! Das Wort „Kaff“ wurde ja überhaupt erst für Wr. Neustadt erfunden. Wussten Sie das?