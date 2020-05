Queen mit Botschaft: "You Are The Champions" statt "We Are The Champions"

Die britische Rockband Queen, oder was davon noch übrig ist, hat ihren Song "We Are The Champions" für einen guten Zweck mit leicht verändertem Text neuaufgenommen. Die Benefiz-Single "You Are The Champions" soll in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ein Dankeschön an medizinisches Personal sein. Die Einnahmen kommen der Covid-19-Stiftung der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) zugute, die Mediziner auf der ganzen Welt unterstützt.

Den Song nahmen Gitarrist Brian May, Schlagzeuger Roger Taylor und US-Sänger Adam Lambert jeder für sich in der Isolation zuhause auf und fügten die Aufnahmen dann zusammen. May und Taylor spielten ihre Instrumente jeweils in London, Lambert, der seit fast zehn Jahren regelmäßig mit Queen auf Tournee geht, sang seinen Part in Los Angeles. Dazu veröffentlichte die Band ein Musikvideo, das auch Aufnahmen aus Krankenhäusern zeigt.