Paulus Manker: Panoptikum eines Weltuntergangs

Die Fassade dieses Geschäfts ließ Manker für sein überwältigendes Spektakel nachbauen – in der 300 Meter langen „ Serbenhalle“, die 1942 von der Wehrmacht in Kraljevo erbeutet und nach Wiener Neustadt transferiert worden war. Einen Teil, ein Seitenschiff der Montage-„Basilika“, durfte Manker von 2014 an mit dem Simultandrama „Alma“ bespielen, das als „A Show Biz ans Ende“, konzipiert von Joshua Sobol, bereits 1996 bei den Wiener Festwochen seine Uraufführung erlebt hatte. Mit viel Liebe zum Detail richtete Manker den zweigeschossigen Werkstätten- und Büro-Trakt mit Tand und Antiquitäten ein, um das Leben der Alma Mahler-Werfel, die unter anderem ab 1912 eine heftige Affäre mit Oskar Kokoschka hatte, zu erzählen.

Manker nutzt „ Alma“, den Abgesang auf die Wiener Moderne, nun als Fundament. Denn der Salon, das Lazarett, die Küche, das Bad und so weiter dienen auch jetzt als Schauplätze. Zudem übernahm Manker das Konzept der simultan ablaufenden Szenen: Immer wieder hat man sich zu entscheiden, welcher Figur man folgen will.

Man belauscht etwa den Dialog zwischen dem Optimisten (eine der vielen Rollen des Alexander Wächter) und dem Nörgler, also der Figur des Karl Kraus, der die Presse geißelte: Sie sei nicht der Bote, sondern das Ereignis. Franz Josef Grotrian (besser bekannt als Burg-Schauspieler Csencsits) bewältigt als Oberlehrer Kraus riesige Textmengen mit Bravour.

Und man wird im Laufe des sechseinhalbstündigen Abends viel Österreichisch hören – „klassikanisch“ geradezu. Man wohnt auch einer Sitzung der deutschnationalen Cherusker bei, in der – was Manker diebische Freude gemacht haben dürfte – die Kollegas von der Germania zu Wr. Neustadt begrüßt werden. Inbrünstig singt man dann antisemitische Lieder.