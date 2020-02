Oscars: "Es fehlt etwas!" "Vaginas?"

Gegen diese Sorge arbeitete auch der Gewinner des Abends, vielleicht eher: Gewinnerchen. Denn der hervorragende Film "Parasite" schrieb zwar Geschichte - unter den vier Oscars für den südkoreanischen Film war der erste für den Besten Film, der an eine fremdsprachige Produktion ging. Und natürlich wird die Auszeichnung auch als Signal gelesen werden: Seht her, der prominenteste Oscar ging an.. nunja, andere halt. Dass Natalie Portman die Namen von Regisseurinnen am Revers trug, die hätten nominiert werden können, tut da gleich ein bisschen weniger weh.

Aber die Oscars sind insgesamt dann am besten, wenn es strahlende, alles überragende Sieger gibt. Heuer gab es stattdessen weit verbreitete Liebe für einige Stammgäste und einige Neue in Hollywood. Das heißt auch: Verdünnte Liebe.

Dass Renee Zellweger für "Judy" den Oscar bekam, war verdient - und auch ein Zeugnis dafür, dass Hollywood am liebsten rührselige Geschichten über sich selbst sieht. Das Gleiche - Nostalgie, diesmal aber mit Gewalt - gilt für Brad Pitt, der bester Nebendarsteller in "Once upon a time ... in Hollywood" wurde.

Über die größere Hürde traute man sich in Summe nicht drüber: Das brutale Bild vom irren weißen Mann, das Joaquin Phoeniux im "Joker" zeichnete, war meistnominiert - und wurde unter Wert geschlagen. Der Hauptdarsteller-Oscar an Phoenix war höchstverdient.

Dass auch Netflix trotz Millionensummen für Oscar-Werbung weit unter Wert geschlagen wurde (insbesondere mit "Irishman"), zeigt auch den Widerstand in der Branche gegen die Streamingkonkurrenz. Wie lange der aufrecht zu erhalten sein wird, ist vielleicht die spannendste Frage der nächsten Jahre.